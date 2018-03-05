В Сербии опасаются наводнения из-за активного таяния снега

В Сербию пришло резкое потепление после аномальных для этой страны морозов. Местные жители опасаются, что такая смена температуры может привести к активному таянию снегов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Ранее температура воздуха варьировалась от –12 до –20 градусов. Теперь же воздух прогревается до +5…+10 градусов, погода дождливая. Из-за резкой смены температур поднялся уровень воды в бассейне реки Велика Морава и ее притоках, ведется работа по укреплению берегов рек.

В четырех муниципалитетах уже введен режим ЧС, из населенного пункта Прокупле эвакуировано 75 человек. Из-за подтопления колодцев местные жители испытывают проблемы с питьевой водой.

Власти Великобритании также сообщили о возможных подтоплениях в связи с потеплением после сильных заморозков.