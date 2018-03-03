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Власти Черногории обвинили лидера оппозиции в попытке бегства в Сербию

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Фото: Global Look Press/Nemanja Cabric
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Власти Черногории обвинили одного из лидеров оппозиционной коалиции «Демократический фронт» (ДФ) Андрию Мандича в попытке сбежать в Сербию.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь политика Марко Ковачевич, Мандич вместе с товарищами по партии посещал отдаленные горные села на северо-востоке страны и из-за обильных снегопадов сбился с дороги. «Их машина застряла в снегу. Они просто физически не смогли вернуться по той же дороге, поэтому им пришлось пробираться в объезд через территорию Сербии», — рассказал пресс-секретарь.

О попытке бегства из страны оппозиционера ранее сообщили черногорские СМИ. Мандич находится под судом за организацию государственного переворота в 2016 году, у него изъят заграничный паспорт. Ковачевич не исключил, что теперь политик может попасть в тюрьму, так как «власть надеется этим ослабить ДФ накануне выборов президента 15 апреля».

Ранее сообщалось, что Россия больше не фигурирует в деле о черногорском перевороте в 2016 году. В ходе судебного разбирательства перестали упоминаться и российские государственные деятели, в частности глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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