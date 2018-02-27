Житель Черногории нашел 11 гранат в мусорном баке

Житель столицы Черногории Подгорицы обнаружил в мусорном контейнере пакет, в котором находились 11 гранат, сообщило управлении полиции страны.

25 февраля местный житель сообщил об обнаружении 11 наступательных ручных гранат М75. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли их и отправили на экспертизу.

В правоохранительных органах предполагают, что гранаты в мусорной бак мог выкинуть другой житель Подгорицы, который состоит на учете полиции, передает «РИА Новости».

После вооруженных конфликтов, произошедших на территории бывшей Югославии в 1991–1999 годах, у граждан осталось огромное количество оружия. В основном речь идет об оружии производства сербской фабрики «Застава».

Инцидент с использованием гранаты произошел в Подгорице 22 февраля текущего года. Бывший военнослужащий югославской армии Далибор Яукович бросил гранату М75 во двор американского посольства. Затем 43-летний мужчина покончил с собой.