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Британские власти предупредили о возможности подтоплений на юге страны

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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В связи с наступлением потепления после аномальных заморозков Великобританию ожидают подтопления в южных и юго-западных районах страны. Об этом сообщает британское правительственное агентство по окружающей среде. 

На сайте ведомства говорится, что подтопления возможны в 34 районах страны. Агенство рекомендует местным жителям подготовиться к возможным затруднениям. 

Как писал портал iz.ru, ранее в Великобритании жертвами аномальных холодов и снегопада стали три человека. Страна находилась во власти атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока».

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