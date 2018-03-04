Британские власти предупредили о возможности подтоплений на юге страны

В связи с наступлением потепления после аномальных заморозков Великобританию ожидают подтопления в южных и юго-западных районах страны. Об этом сообщает британское правительственное агентство по окружающей среде.

На сайте ведомства говорится, что подтопления возможны в 34 районах страны. Агенство рекомендует местным жителям подготовиться к возможным затруднениям.

Как писал портал iz.ru, ранее в Великобритании жертвами аномальных холодов и снегопада стали три человека. Страна находилась во власти атлантического шторма «Эмма» и антициклона «Зверь с Востока».