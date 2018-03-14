Сильные снегопады с ветром ожидаются в Тульской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Тульской области, в ближайшие сутки ожидаются сильные снегопады с крепким ветром.

Снег придет в регион сегодня вечером, а ветер усилится до 17 м/с. В таких погодных условиях на дорогах образуется гололедица, местами возможны снежные заносы, сообщает ИА «Тульские новости». Неблагоприятная погода сохранится и завтра, 15 марта.

МЧС напоминает жителям региона о предосторожности. Водителям рекомендуют снизить скорость движения в темное время суток и не прижиматься к обочинам, чтобы не создавать угрозу для пешеходов. Самим пешеходам при переходе улиц нужно внимательно смотреть на машины и проверять, что они успевают остановиться.

В начале недели власти Тулы объявили о подготовке к паводку. В зоне прогнозируемого подтопления находятся около 300 жилых домов и более 10 жилых объектов.