Проверки уборки дворов от снега проходят в Туле

Управление по административно-техническому надзору (УАТН) проводит инспекцию городских придомовых территорий. Сотрудники проверяют, насколько хорошо управляющие компании справляются с уборкой снега. В случае нарушений УК выдаются соответствующие требования.

Как сообщает ИА «Тульские новости», накануне инспекторы обследовали 240 дворов. В общей сложности было выявлено 54 нарушения содержания придомовой территории.

Отметим, что последние несколько дней в Туле не прекращался снегопад. Город попал в так называемый желтый уровень опасности. По официальным данным, на расчистку дорог вывели 96 единиц техники.

Накануне представители УАТН начали инспектировать, как от снега очищаются крыши домов. Мероприятия проводятся в связи с приходом в регион плюсовой температуры.