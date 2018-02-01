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Проверки уборки дворов от снега проходят в Туле

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Управление по административно-техническому надзору (УАТН) проводит инспекцию городских придомовых территорий. Сотрудники проверяют, насколько хорошо управляющие компании справляются с уборкой снега. В случае нарушений УК выдаются соответствующие требования.

Как сообщает ИА «Тульские новости», накануне инспекторы обследовали 240 дворов. В общей сложности было выявлено 54 нарушения содержания придомовой территории.

Отметим, что последние несколько дней в Туле не прекращался снегопад. Город попал в так называемый желтый уровень опасности. По официальным данным, на расчистку дорог вывели 96 единиц техники.

Накануне представители УАТН начали инспектировать, как от снега очищаются крыши домов. Мероприятия проводятся в связи с приходом в регион плюсовой температуры.

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