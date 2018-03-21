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Македония на год продлила безвизовый режим для россиян

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Македония продлила еще на один год действие безвизового режима для россиян. Об этом сообщили в российском МИДе.

Для въезда на территорию Македонии россиянам достаточно иметь при себе действующий заграничный паспорт и страховку. Данный порядок касается поездок сроком не более чем на 90 дней в течение каждых шести месяцев, начиная с даты первого въезда, сообщает телеканал «360».

Решение о продлении безвизового режима внешнеполитическое ведомство Македонии приняло еще 13 марта. Таким образом, граждане России смогут путешествовать в эту страну без визы до 15 марта 2019 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом.

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