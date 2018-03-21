Лавров обсудил с главой МИД Японии возможность безвизового режима

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим японским коллегой Таро Коно возможность введения безвизового режима между РФ и Японией.

«Мы обсудили гуманитарные, образовательные контакты, обсудили тему взаимных безвизовых поездок между жителями России и Японии, включая поездки бывших жителей островов для посещения могил предков», - сказал Лавров по итогам переговоров с Коно.

В ноябре 2017 года Таро Коно заявлял о готовности властей смягчить визовый режим с Россией. По его словам, приоритетом для Токио является привлечение в Японию российских туристов.

В ходе встречи Коно отметил важность взаимодействия Токио с Москвой, в частности, по вопросам урегулирования ситуации в КНДР. Также глава МИД Японии высказался по вопросу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.