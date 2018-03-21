Япония считает важным взаимодействие с РФ для решения проблем

Токио считает важным взаимодействие с Москвой для решения проблем, например в отношениях с КНДР. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно в среду, 21 марта.

«У нас есть большое количество задач, которые требуют взаимодействия с РФ, в том числе это проблема КНДР», — цитирует его ТАСС.

8 марта японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что власти Японии выступают за сохранение давления на Северную Корею, несмотря на то, что Пхеньян проявил готовность к диалогу с Сеулом.

18 февраля стало известно, что генеральный секретарь Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи в апреле посетит Россию. Главная тема визита — организация совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.