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Генсек правящей партии Японии обсудит в Москве курильский вопрос

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Фото: TASS/Zuma/Ma Ping
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Генеральный секретарь Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи в апреле посетит Россию. Главная тема визита — организация совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Как ожидается, партийный лидер проведет ряд встреч для организации майского визита в Москву японского премьера Синдзо Абэ. В частности, генсек ЛДП привезет письменное послание Абэ для Владимира Путина.

Никаи планирует встретиться с руководством «Единой России», обсудить ряд мероприятий в рамках перекрестного Года культуры РФ и Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

ЛДП является правящей партией в Японии более полувека — с 1955 года. Этот статус она потеряла лишь на три года — с 2009 до 2012, когда у власти находилась Демократическая партия Японии.

По японской политической традиции, победившая на выборах партия делегирует своего лидера на пост премьера. Генеральный секретарь остается вторым по политическому весу представителем партии.

Напомним, 25 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил стремление к скорейшему началу совместных с Россией экономических проектов на юге Курил. В МИД РФ зафиксировали продвижение в этом вопросе.

Поездка премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву запланирована на конец мая. Она посвящена, в частности, переговорам о подписании мирного договора между странами. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил.

Как писал iz.ru, Синдзо Абэ в программной речи в парламенте заявил, что видит большой потенциал в развитии отношений с Россией. В МИД РФ, напротив, прогнозировали ухудшение отношений двух стран.

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