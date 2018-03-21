Лавров рассказал о влиянии американских ПРО в Японии на безопасность России

Планы по развертыванию американской глобальной системы ПРО напрямую затрагивают вопрос безопасности России. Москва и Токио будут вести диалог на эту тему в дальнейшем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно.

«Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают безопасность Российской Федерации. Мы договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга», — цитирует «РИА Новости» российского министра.

Лавров подчеркнул, что Россия уважает право Японии выбирать пути обеспечения своей безопасности, но это методы не должны ущемлять другие страны.

«Мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на принцип неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других», –– сказал глава МИДа РФ.

При этом Коно заявил, что системы про Японии не несут угрозы РФ.

"Был поднят вопрос по поводу противоракетной обороны. Что касается системы ПРО нашей страны, то она носит исключительно оборонительный характер. Эта система может быть использована исключительно по независимому решению нашей страны. Эта система ни в коем случае не несет угрозу соседним странам, в том числе и России", - сказал министр.

Москва неоднократно заявляла об обеспокоенности размещением американских ПРО, которые оснащены противоракетами и радиолокационными станциями, способными покрыть практически всю территорию России. При этом эсминцы США помимо противоракет являются носителями крылатых ракет Tomahawk с дальностью стрельбы до 2,5 тыс. км.



