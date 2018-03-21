Прямой эфир

Лавров рассказал о влиянии американских ПРО в Японии на безопасность России

0
Фото: REUTERS/Nicolas Datiche
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы по развертыванию американской глобальной системы ПРО напрямую затрагивают вопрос безопасности России. Москва и Токио будут вести диалог на эту тему в дальнейшем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно.

«Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают безопасность Российской Федерации. Мы договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга», — цитирует «РИА Новости» российского министра.

Лавров подчеркнул, что Россия уважает право Японии выбирать пути обеспечения своей безопасности, но это методы не должны ущемлять другие страны.

«Мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на принцип неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других», –– сказал глава МИДа РФ.

При этом Коно заявил, что системы про Японии не несут угрозы РФ.

"Был поднят вопрос по поводу противоракетной обороны. Что касается системы ПРО нашей страны, то она носит исключительно оборонительный характер. Эта система может быть использована исключительно по независимому решению нашей страны. Эта система ни в коем случае не несет угрозу соседним странам, в том числе и России", - сказал министр.

Москва неоднократно заявляла об обеспокоенности размещением американских ПРО, которые оснащены противоракетами и радиолокационными станциями, способными покрыть практически всю территорию России. При этом эсминцы США помимо противоракет являются носителями крылатых ракет Tomahawk с дальностью стрельбы до 2,5 тыс. км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт: Россия обнулила вложения США в развертывание систем ПРО
Пентагон не подтвердил сообщения о поиске новых мест для систем ПРО


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017