МИД: Македония к лету может получить новое название страны

Республика Македония может получить новое название к июню текущего года, сообщил министр иностранных дел страны Никола Димитров.

«Делаем всё возможное, чтобы в июне было политическое решение. Надеемся убедить в этом Грецию, достигнуть консенсус. Это было бы хорошим результатом совместной работы Македонии, Болгарии, наших соседей, всей Европы», — приводит слова Димитрова ТАСС.

По словам дипломата, Европа не может быть стабильной без участия Балкан.

«Сейчас мы уже являемся частью европейского сообщества в области безопасности и по этой теме мы сегодня и будем разговаривать», — подчеркнул Димитров.

Скопье и Афины на протяжении 30 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области. Греция добивается изменения названия бывшей югославской республики и блокирует вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Версии возможного нового названия для Македонии не оглашаются официально. По данным местных СМИ, в настоящее время обсуждается пять вариантов названия страны: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).