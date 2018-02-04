Митинги националистов и анархистов одновременно проходят в Афинах

Многотысячный митинг противников компромисса с Македонией относительно названия государства проходит на площади Синтагма в центре Афин. Одновременно с ним на прилегающих к площади улицам проводится «контрмитинг» анархистов.

По данным греческой полиции, на площади для участия в демонстрации под лозунгом «Македония — это Греция» собрались порядка 140 тыс. человек.

Правоохранители используют в окрестностях площади Синтагма слезоточивый газ, чтобы предотвратить столкновения праворадикалов и анархистов, передает «РИА Новости».

Республика Македония и Греция на протяжении 30 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области.

В ООН страна вошла под официальным названием «Бывшая югославская Республика Македония». При этом в официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах государство называется Скопией.