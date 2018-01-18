Македонцы встретили Столтенберга сожжением флага НАТО

В Скопье в день визита глава Североатлантического альянса Йенса Столтенберга у здания парламента Македонии прошел митинг. Демонстранты в знак протеста сожгли флаг НАТО.

Столтенберг выступил в собрании республики и рассказал о шагах, которые должна сделать Македония, чтобы вступить в НАТО. В частности, Скопье необходимо продолжить реформы, увеличить инвестиции в оборону и улучшить отношения с соседними государствами, передает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Параллельно с выступлением Столтенберга у здания парламента проходил митинг. Демонстранты выкриками проводили премьер-министра страны Зорана Заева и членов правительства, а также сожгли флаг НАТО.

Македония ведет переговоры о вступлении в НАТО с 1999 года. В 2008 году Скопье пообещали членство в альянсе при условии, что будет урегулирован конфликт с Грецией, возникший в 1991 году после выхода республики из состава Югославии.

Афины требуют от Скопье изменить название страны, чтобы ее не путали с одноименной греческой областью. Накануне страны возобновили переговоры при участии спецпредставителя ООН. Отмечалось, что спор возможно урегулировать в течение полугода.