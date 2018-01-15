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Македония рассчитывает узнать от ЕС дату переговоров о вступлении в июне

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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com
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Македония может рассчитывать, что Евросоюз в июне назначит дату начала переговоров о вступлении страны-кандидата в случае успешного разрешения спора Афин и Скопье о названии бывшей югославской республики.

Об этом заявил глава македонского МИДа Никола Димитров. Он подчеркнул высокую заинтересованность Македонии в присоединении к Евросоюзу. 

«Для Республики Македония 2018-й — это год, в котором мы сделаем всё возможное, чтобы успеть на европейский поезд. Европа не может быть стабильной, пока страны западных Балкан не интегрированы и не безопасны. Мы хотим иметь европейскую внутреннюю политику, европейские суды, независимые СМИ», — приводит его слова «РИА Новости»

Как отмечает агентство, Скопье и Афины на протяжении 30 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области. 

Греция добивается изменения названия бывшей югославской республики и блокирует вступление страны в Евросоюз и НАТО. 

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