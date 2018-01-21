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Анархисты пытались сорвать митинг националистов в греческих Салониках

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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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В Греции группа анархистов пыталась прорваться на массовый митинг, проходивший в центре Салоников. Местные полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

В городе в воскресенье, 21 января, проходил митинг под лозунгом «Македония — греческая». Главное требование демонстрантов — смена названия бывшей югославской республики Македония.

В митинге принимали участие более 200 тыс. человек. В свою очередь, анархисты объявили, что проведут акции против национализма, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Около 50 анархистов попытались прорваться на площадь, где танцевали демонстранты в национальных одеждах. Полицейские применили слезоточивый газ, в ответ их стали забрасывать камнями.

Спор между Грецией и Македонией возник в 1991 году после объявления о независимости бывшей югославской республики. Афины требуют от Скопье изменить название государства, чтобы его не путали с одноименной греческой областью.

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