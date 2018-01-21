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Македония определит новое название страны посредством референдума

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Фото: Global Look Press/Haris Memija
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Македония примет окончательное решение в споре с Грецией и опеределит новое название для страны в ходе общенационального референдума, сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.

«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», — приводит слова премьер-министра Македонии «РИА Новости».

Скопье и Афины на протяжении 30 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области. Греция добивается изменения названия бывшей югославской республики и блокирует вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Версии возможного нового названия для Македонии не оглашаются официально. По данным местных СМИ, в настоящее время обсуждается пять вариантов названия страны: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).

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