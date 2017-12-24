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Македония отказалась от претензий на наследие Александра Македонского

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о готовности отказаться от претензий на наследие полководца Александра Македонского. По его мнению, это решение позволит остановить 26-летний спор с Грецией по поводу названия страны.

«История принадлежит не только нам, но и Греции, и многим другим странам», — заявил Заев в интервью местному телеканалу Telma.

После провозглашения независимости от Югославии в 1991 году Македония претендовала как минимум на часть наследия Александра. Греция считала, что Македония таким образом стремится к экспансии в одноименном северном греческом регионе. 

Так, в 2008 году Греция заблокировала попытку Македонии вступить в НАТО под названием «Бывшая югославская Республика Македония».

Ранее сообщалось, что Республика Сербская — один из двух энтитетов (составных частей) Боснии и Герцеговины — заблокирует присоединение страны к НАТО.

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