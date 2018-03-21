Прямой эфир
Сюжет:

Стали известны подробности инцидента со стрельбой в школе Шадринска

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В школе города Шадринска Курганской области учащаяся седьмого класса открыла огонь по одноклассникам из пневматического оружия. Инцидент произошел в среду, 21 марта, во время урока географии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев.

Пермский период
Что общего у нападения на школу в Бурятии с трагедией в Прикамье

Когда учитель вышел из кабинета, чтобы проводить другого ребенка к врачу, 13-летняя школьница закрыла дверь и открыла стрельбу по одноклассникам.  

«Услышав шум, преподаватель вернулся, выломал дверь и отобрал оружие у разбушевавшихся подростков», — говорится в сообщении.

Всего пострадали семь человек, одного из пострадавших увезла «скорая». Серьезных ранений никто не получил, ученики отделались ссадинами и синяками. 

«Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное — не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия», — прокомментировал ситуацию губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

По предварительным данным, оружие принадлежало отцу школьницы. Проверки после инцидента проводят прокуратура, Следственное управление СК РФ по Курганской области, а также специально созданная рабочая группа.

С начала года в российских школах произошло уже несколько резонансных ЧП. 17 января сообщалось о ссоре между учениками одном из учреждений Сосновского района Челябинской области, которая завершилась поножовщиной. Похожий случай произошел за два дня до этого в Перми. Там двое подростков устроили драку на ножах, в результате чего пострадали 15 человек. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В школе в штате Мэриленд произошла стрельба
Семеро учеников пострадали при стрельбе в школе в Курганской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017