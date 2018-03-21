Стали известны подробности инцидента со стрельбой в школе Шадринска

В школе города Шадринска Курганской области учащаяся седьмого класса открыла огонь по одноклассникам из пневматического оружия. Инцидент произошел в среду, 21 марта, во время урока географии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев.

Когда учитель вышел из кабинета, чтобы проводить другого ребенка к врачу, 13-летняя школьница закрыла дверь и открыла стрельбу по одноклассникам.

«Услышав шум, преподаватель вернулся, выломал дверь и отобрал оружие у разбушевавшихся подростков», — говорится в сообщении.

Всего пострадали семь человек, одного из пострадавших увезла «скорая». Серьезных ранений никто не получил, ученики отделались ссадинами и синяками.

«Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное — не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия», — прокомментировал ситуацию губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

По предварительным данным, оружие принадлежало отцу школьницы. Проверки после инцидента проводят прокуратура, Следственное управление СК РФ по Курганской области, а также специально созданная рабочая группа.

С начала года в российских школах произошло уже несколько резонансных ЧП. 17 января сообщалось о ссоре между учениками одном из учреждений Сосновского района Челябинской области, которая завершилась поножовщиной. Похожий случай произошел за два дня до этого в Перми. Там двое подростков устроили драку на ножах, в результате чего пострадали 15 человек.