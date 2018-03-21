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Семь детей пострадали при стрельбе в школе в Курганской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Семеро учеников пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе № 15 города Шадринска Курганской области, сообщили 21 марта в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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«Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов», — цитирует сообщение ТАСС.

В результате происшествия синяки и ссадины получили семь учащихся 7-го класса. По предварительным данным, госпитализация потребовалась лишь одному из пострадавших. 

Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме. 

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося, уточняет агентство.

С начала 2018 года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах. 17 января сообщалось о ссоре между учениками одной из школ Сосновского района Челябинской области, которая завершилась поножовщиной. Похожий случай произошел двумя днями ранее в Перми, где двое подростков устроили драку на ножах в школе. В результате инцидента пострадали 15 человек. 

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