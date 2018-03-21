Устроивший стрельбу в школе штата Мэриленд юноша скончался в больнице

Юноша, устроивший стрельбу в школе «Грейт Миллс», скончался в больнице. Два ученика, пострадавших в инциденте, находятся в критическом состоянии. Во вторник утром нападавший вошел в учебное заведение и открыл огонь. Сначала подросток в холле ранил девушку, затем увечье получил другой ученик. На выстрелы прибежал дежуривший в здании сотрудник полиции. Завязалась перестрелка. Стражу правопорядка удалось обезвредить юного преступника. Территория школы была оцеплена, уроки прерваны, ученики отправлены домой. Все остальные учебные заведения округа Сент-Мэри работают в обычном режиме.

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