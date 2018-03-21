Сборная России обыграла японок в матче чемпионата мира по керлингу

Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Японии со счетом 7:4 в матче чемпионата мира по керлингу, проходящего в Канаде. Об этом стало известно во вторник, 20 марта.

За сборную России выступают Виктория Моисеева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная), сообщает ТАСС.

В турнирной таблице из 13 команд лидирует сборная Швеции, одержавшая шесть побед в шести матчах. Россиянки занимают четвертое место.

1 марта стало известно, что российская керлингистка Анастасия Брызгалова отказалась от поездки на ЧМ по керлингу без своего супруга, Александра Крушельницкого.

16 марта в адрес Федерации керлинга России (ФКР) поступило уведомление от Спортивного арбитражного суда (CAS), в котором говорится, что керлингисту Александру Крушельницкому грозит дисквалификация сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпийских играх, прошедших в феврале 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Позднее россиянина уличили в нарушении антидопинговых правил. В его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония.