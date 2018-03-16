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Крушельницкому грозит длительная дисквалификация из-за мельдония

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В адрес Федерации керлинга России (ФКР) поступило уведомление от Спортивного арбитражного суда (CAS), в котором говорится, что керлингисту Александру Крушельницкому грозит дисквалификация сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

«Это стандартная процедура обвинения. В письме говорится, что за нарушение, которое было совершено, полагается четырехлетняя дисквалификация», — приводит «РИА Новости» слова Свищева.

Президент ФКР отметил, что федерации дано 20 дней для подготовки предоставления доказательств в суд.

«Будет назначено судебное разбирательство, потом мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена», — резюмировал Свищев.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпийских играх, прошедших в феврале 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Позднее россиянина уличили в нарушении антидопинговых правил. В его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония.

Результаты, продемонстрированные Крушельницким и Брызгаловой, были аннулированы, а спортсмены лишены завоеванных медалей.

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