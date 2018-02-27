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Утвержден состав комиссии для расследования дела Крушельницкого

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Состав комиссии для расследования дела Александра Крушельницкого утвержден на заседании исполкома Федерации керлинга России. Об этом заявила глава ФКР Дмитрий Свищев.

Руководителем комиссии стал Юрий Андрианов, всего в состав вошли восемь человек. Также Свищев отметил, что план работы комиссии уже согласован, а все члены исполкома подтвердили свое доверие спортсмену, сообщает «Газета.ру».

Глава ФКР уверен, что основными задачами на данный момент являются реабилитация имени Крушельницкого, а также доказательство его невиновности в суде. Заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться в создавшейся ситуации уже написано, теперь будут оформляться запросы в те органы, которые могли бы помочь в решении проблемы.

Также Дмитрий Свищев заявил, что планируется обратиться к создателю препарата, который был обнаружен в допинг-пробах спортсмена, чтобы выяснить ряд вопросов, в том числе о том, как мельдоний выводится из организма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что все видеоматериалы по делу Александра Крушельницкого, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, переданы российской Федерации керлинга Международным олимпийским комитетом.

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