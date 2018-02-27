Утвержден состав комиссии для расследования дела Крушельницкого
Состав комиссии для расследования дела Александра Крушельницкого утвержден на заседании исполкома Федерации керлинга России. Об этом заявила глава ФКР Дмитрий Свищев.
Руководителем комиссии стал Юрий Андрианов, всего в состав вошли восемь человек. Также Свищев отметил, что план работы комиссии уже согласован, а все члены исполкома подтвердили свое доверие спортсмену, сообщает «Газета.ру».
Глава ФКР уверен, что основными задачами на данный момент являются реабилитация имени Крушельницкого, а также доказательство его невиновности в суде. Заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться в создавшейся ситуации уже написано, теперь будут оформляться запросы в те органы, которые могли бы помочь в решении проблемы.
Также Дмитрий Свищев заявил, что планируется обратиться к создателю препарата, который был обнаружен в допинг-пробах спортсмена, чтобы выяснить ряд вопросов, в том числе о том, как мельдоний выводится из организма.
Ранее портал iz.ru сообщал, что все видеоматериалы по делу Александра Крушельницкого, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, переданы российской Федерации керлинга Международным олимпийским комитетом.