Брызгалова отказалась от поездки на ЧМ по керлингу без Крушельницкого

Анастасия Брызгалова заявила, что пропустит чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте. Спортсменка не хочет выступать на мировом первенстве с другим партнером.

«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования», — приводит агентство «Р-Спорт» слова Брызгалова.

Она подчеркнула, что в любом случае не смогла бы выступить на чемпионате мира, поскольку «голова сейчас забита совершенно другим».

«Тем более что таких партнеров, как мой (Александр Крушельницкий. — Ред.), больше нет», — заявила Брызгалова.

Как писал портал iz.ru, Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали на Олимпиаде-2018. Позднее Крушельницкий был уличен в нарушении антидопинговых правил — в допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Российская пара была лишена завоеванных наград.

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