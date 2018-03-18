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Российские керлингистки победили сборную Шотландии в первом матче ЧМ

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Женская сборная России одержала уверенную победу над шотландской командой в первом матче на чемпионате мира по керлингу. Встреча завершилась со счетом 8:4.

В состав российской команды входят Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Юлия Гузиева, Галина Арсенькина и Анна Сидорова, передает ТАСС.

В этот игровой день прошли еще два матча. Канадские керленгистки победили чешек (11:5), а кореянки взяли вверх над немками (8:3).

В чемпионате мира принимают участие 13 команд. На предварительном этапе пройдет турнир, по итогам которого две лучшие команды получат путевки в полуфинал. Еще четыре команды сыграют в четвертьфинале.

Четвертьфинальные матчи и полуфиналы пройдут 24 марта. Медали чемпионата мира будут разыграны 25 марта.

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