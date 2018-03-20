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Лесополосы в Крыму восстановят на выплаты за вырубку вдоль «Тавриды»

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Компенсационные выплаты за вырубку деревьев вдоль строящейся трассы «Тавриды» будут направлены на восстановление всех лесополос в Крыму. Такое решение приняло руководство республики.

По словам замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева, которые приводит ИА «Крыминформ», в бюджете уже заложена сумма на компенсацию. Все эти деньги уйдут на восстановление лесов полуострова. Предварительно это 249 млн рублей. Общая площадь лесополос — 23 тыс. га.

Вдоль трассы будут высажено около 323 тыс. деревьев. Их начнут высаживать, после того как строительство трассы будет завершено, в 2020 году.

Портал iz.ru ранее сообщал, что общая протяженность трассы «Таврида» составит более 250 км. Она свяжет Керчь и Севастополь. Стоимость республиканского участка — 137,3 млрд рублей, севастопольского — почти 12 млрд рублей.

Двухполосная дорога от Керчи до Симферополя должна появится к декабрю 2018 года. Полностью «Тавриду» планируется сдать к 30 сентября 2020 года.

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