Лесополосы в Крыму восстановят на выплаты за вырубку вдоль «Тавриды»

Компенсационные выплаты за вырубку деревьев вдоль строящейся трассы «Тавриды» будут направлены на восстановление всех лесополос в Крыму. Такое решение приняло руководство республики.

По словам замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева, которые приводит ИА «Крыминформ», в бюджете уже заложена сумма на компенсацию. Все эти деньги уйдут на восстановление лесов полуострова. Предварительно это 249 млн рублей. Общая площадь лесополос — 23 тыс. га.

Вдоль трассы будут высажено около 323 тыс. деревьев. Их начнут высаживать, после того как строительство трассы будет завершено, в 2020 году.

Портал iz.ru ранее сообщал, что общая протяженность трассы «Таврида» составит более 250 км. Она свяжет Керчь и Севастополь. Стоимость республиканского участка — 137,3 млрд рублей, севастопольского — почти 12 млрд рублей.

Двухполосная дорога от Керчи до Симферополя должна появится к декабрю 2018 года. Полностью «Тавриду» планируется сдать к 30 сентября 2020 года.