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Трассу «Таврида» перенесли на 7 м ради мемориала под Симферополем

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Строящийся участок федеральной трассы «Таврида» под Симферополем сдвинули на 7 м для возведения мемориального комплекса на месте расстрельного рва. Об этом сообщил председатель Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн.

Участок находится в районе села Трудовое под Симферополем. По словам Эпштейна, уже проведена необходимая экспертиза, которая показала, что трасса после перенесения участка на 7 м не будет задевать будущий мемориальный комплекс. На части старой трассы планируется устроить автостоянку, сообщает ИА «Крыминформ».

Строительство мемориального комплекса должно начаться уже в 2018 году. Будут установлены ограждения, сигнализация и освещение. В настоящее время на месте строительства мемориала находится братская могила расстрелянных оккупантами в конце 1941 года евреев, крымчаков, цыган и военнопленных. Решение о возведении мемориального комплекса было принято после попыток черных копателей вскрыть ров.

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