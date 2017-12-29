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Мемориальный знак в память о партизанах установлен в Старом Крыму

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На Аллее Славы в Старом Крыму установлена мемориальная плита в память о партизанах. Она появилась на месте стоянки партизанского отряда Николая Котельникова, сообщили в администрации Кировского района. Создание  плиты и ее установка стали возможны благодаря проекту «Память Победы».

Как напоминает ИА «Крыминформ», Николай Котельников был участником Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года. Однако его полк, израсходовав все боеприпасы, вынужден был отходить из-под Старого Крыма на Феодосию и Керчь. Котельникову с группой удалось пробиться в район Козьей горы. Спустя 1,5 месяца они встретили партизан Кировского отряда и вошли в его состав.

18 декабря стало известно о том, что в Хабаровске на 101-м году жизни умер ветеран четырех войн XX века — финской кампании, Великой Отечественной, войны с Японией и конфликта в Корее — Лев Липович. Он родился в Крыму 12 апреля 1917 года. За годы Великой Отечественной войны Липович в качестве летчика-штурмана совершил 135 боевых вылетов. Он доставлял в тыл врага оружие и продовольствие для партизан.

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