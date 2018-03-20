Фальшивые купюры обнаружены в Псковской области

В Пскове и Опочке выявлены банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 марта в Пскове в одном из финансовых учреждений обнаружена пятитысячная фальшивая купюра. По данному факту возбуждено уголовное дело. Еще одна банкнота номиналом тысяча рублей с признаками подделки выявлена в Опочке. Проводится проверка.

Объем поддельных купюр в России стал меньше на 25% в 2017 году. Об этом ранее заявила пресс-служба Центробанк РФ. Отмечается, что за минувший год количество фальшивых банкнот в РФ сократилось до 45 313 штук, а более 50% от них составляют пятитысячные купюры — 26 948 штук.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Гознак представит приложение для проверки подлинности купюр.