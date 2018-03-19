На «Пятом канале» стартует шоу «Уличный гипноз»

На «Пятом канале» 1 апреля состоится премьера шоу «Уличный гипноз». Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru 19 марта, авторы программы намерены развенчать миф о том, что «гипноз — это шарлатанство».

«Гипноз — это вполне реальное и научно доказанное явление, хоть и не до конца понятное! В программе мы продемонстрируем то, что можно сделать с помощью гипноза и что нельзя. Докажем, что от гипноза достаточно много пользы. Мы не боимся неудачных дублей и провалов гипнотизера — это еще одно доказательство, что мы абсолютно честны со зрителем, не приукрашиваем, не используем актеров, не делаем постановок», — отмечается в сообщении.

В передаче примет участие гипнотизер Антон Матюхин.

Премьера шоу 1 апреля в 11:40 мск.