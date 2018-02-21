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«Пятый канал» покажет фильмы о войне 23 февраля

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Фото: Каропрокат
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В День защитника Отечества «Пятый канал» покажет фильмы о войне советского и российского производства. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru в среду, 21 февраля.

Так, 23 февраля праздничный марафон откроет военно-фантастический фильм «Белый тигр» Карена Шахназарова. Затем канал покажет приключенческий сериал «Не покидай меня», фильм «А зори здесь тихие…» и ленту «Снайпер: Герой сопротивления».

Праздничная программа продолжится и в выходные, 24 и 25 февраля. В субботу весь день на «Пятом канале» будут транслироваться самые интересные серии детективного сериала «След».

В воскресенье зрители увидят фильм о жизни актера Александра Абдулова и картину «Гений» с ним в главной роли. После этого в программе следуют четыре мелодрамы: «Разрешите тебя поцеловать», «Разрешите тебя поцеловать… снова», «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе» и «Разрешите тебя поцеловать… отец невесты».

Заключительным этапом воскресной программы станет комедия с Сергеем Безруковым и Дмитрием Дюжевым «Каникулы строгого режима».

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