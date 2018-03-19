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Акробат Cirque du Soleil разбился во время шоу в Флориде

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Во время шоу Volta, которое проходило 17 марта в американском городе Тампа (штат Флорида), акробат Cirque du Soleil Янн Арно сорвался с высоты и скончался в больнице от полученных при падении травм.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора шоу Дэниэл Ламарра, 38-гимнаст артист был очень опытным артистом и выступал в Cirque du Soleil более 15 лет. 

«Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал», — сказал он.

Он отметил, что несчастный случай стал шоком для команды. Трюк, который выполнял Арно, считается относительно безопасным.

По некоторым данным, акробат не ухватился за веревку и упал. По данному инциденту проводится расследование.

24 февраля во время шоу цирка Мстислава Запашного в Элисте с высоты сорвался акробат Антон Мартынов. Позже он был введен в искусственную кому.

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