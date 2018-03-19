Акробат Cirque du Soleil разбился во время шоу в Флориде
Во время шоу Volta, которое проходило 17 марта в американском городе Тампа (штат Флорида), акробат Cirque du Soleil Янн Арно сорвался с высоты и скончался в больнице от полученных при падении травм.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора шоу Дэниэл Ламарра, 38-гимнаст артист был очень опытным артистом и выступал в Cirque du Soleil более 15 лет.
«Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал», — сказал он.
Он отметил, что несчастный случай стал шоком для команды. Трюк, который выполнял Арно, считается относительно безопасным.
GO FUND ME PAGE: for the family of #CirqueDuSoleil performer Yann Arnaud who fell to his death during a new routine of the #Volta show in #Tampa #Florida last night. @10NewsWTSP https://t.co/djFAAqBlas pic.twitter.com/5OJBtoctNu— Sarah Rosario (@sarahbrosario) 18 марта 2018 г.
По некоторым данным, акробат не ухватился за веревку и упал. По данному инциденту проводится расследование.
24 февраля во время шоу цирка Мстислава Запашного в Элисте с высоты сорвался акробат Антон Мартынов. Позже он был введен в искусственную кому.