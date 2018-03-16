Переживший падение акробат Цирка Мстислава Запашного вышел из комы

Переживший падение с высоты акробат Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов вышел из комы. Об этом сообщает заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

По его словам, состояние артиста еще туманное, но он узнает людей. Сейчас с ним находятся жена и мать. Мартынова уже перевели в обычную палату и готовят к перевозке из Элисты в больницу Ростова-на-Дону на реанимационном автомобиле, сообщает «Интерфакс».

Ранее воздушный акробат Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов был помещен в искусственную кому после падения на выступлении в Элисте.

Инцидент произошел 24 февраля во время выступления цирка в элистинском спорткомплексе «Ойрат-арена». Воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты примерно 5–6 м и получил серьезные травмы головы и переломы.

По предварительным данным, причиной падения акробата во время выступления мог стать ремень, вышедший из карабина.

Номер, который показывали акробаты, был одним из самых опасных в программе цирка. Для того чтобы он казался эффектным, артисты отказались от страховки.