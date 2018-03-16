Прямой эфир

Переживший падение акробат Цирка Мстислава Запашного вышел из комы

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переживший падение с высоты акробат Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов вышел из комы. Об этом сообщает заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

По его словам, состояние артиста еще туманное, но он узнает людей. Сейчас с ним находятся жена и мать. Мартынова уже перевели в обычную палату и готовят к перевозке из Элисты в больницу Ростова-на-Дону на реанимационном автомобиле, сообщает «Интерфакс».

Ранее воздушный акробат Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов был помещен в искусственную кому после падения на выступлении в Элисте.

Инцидент произошел 24 февраля во время выступления цирка в элистинском спорткомплексе «Ойрат-арена». Воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты примерно 5–6 м и получил серьезные травмы головы и переломы.

По предварительным данным, причиной падения акробата во время выступления мог стать ремень, вышедший из карабина.

Номер, который показывали акробаты, был одним из самых опасных в программе цирка. Для того чтобы он казался эффектным, артисты отказались от страховки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Цирке Запашного рассказали о состоянии упавшего с высоты акробата
Запашный рассказал о состоянии сорвавшегося на выступлении акробата

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017