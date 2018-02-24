Акробат сорвался с большой высоты во время выступления Цирка Запашного

В спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте во время выступления 24 февраля с высоты сорвался акробат цирка Мстислава Запашного. При выполнении одного из элементов у артиста Антона Мартынова оборвался трос, сообщает «Московский комсомолец».

«Номер, который показывали акробаты, был один из самых опасных в программе цирка. Для того, чтобы он казался эффектным, артисты отказалась от страховки», – пишут журналисты.

Сейчас акробат находится в реанимации, его состояние стабильное.

В январе 2017 года во время выступления колумбийской цирковой труппы Gerlings один из участников сорвался с высоты на фестивале в Монте-Карло. Пострадавший был госпитализирован с переломом запястья.