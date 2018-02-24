Прямой эфир

Акробат сорвался с большой высоты во время выступления Цирка Запашного

0
Фото: REN TV
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте во время выступления 24 февраля с высоты сорвался акробат цирка Мстислава Запашного. При выполнении одного из элементов у артиста Антона Мартынова оборвался трос, сообщает «Московский комсомолец».

«Номер, который показывали акробаты, был один из самых опасных в программе цирка. Для того, чтобы он казался эффектным, артисты отказалась от страховки», – пишут журналисты.

Сейчас акробат находится в реанимации, его состояние стабильное. 

В январе 2017 года во время выступления колумбийской цирковой труппы Gerlings один из участников сорвался с высоты на фестивале в Монте-Карло. Пострадавший был госпитализирован с переломом запястья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турист сорвался со скалы в Бурятии
Убегавший от контролеров в электричке безбилетник сорвался и погиб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017