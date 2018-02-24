Запашный рассказал о состоянии сорвавшегося на выступлении акробата
Мстислав Запашный рассказал о состоянии акробата Антона Мартынова, сорвавшегося с большой высоты во время выступления цирка в Элисте.
«Человек находится в реанимации, пока его состояние тяжелое», – сказал Запашный, передает РЕН ТВ.
24 февраля в спорткомплексе «Ойрат-арена» при выполнении одного из элементов у артиста оборвался трос, в результате чего он упал на манеж с большой высоты.
Ранее СМИ опубликовали видеозапись инцидента.