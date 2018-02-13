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Цирк на Вернадского проведет для зрителей экскурсии за кулисы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского решил проводить для посетителей экскурсии за кулисы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Гости цирка смогут увидеть, как репетируют свои номера артисты, посмотреть конюшни, где можно будет сделать фото на память, а также увидеть одну из главных особенностей цирка — пять сменных манежей: конный, водный, ледовый, световой и иллюзионный. На смену каждого из них нужно не более пяти минут. Помимо этого, участников экскурсий проведут по коридорам, по которым ходил еще Леонид Брежнев. Отмечается, что генсек ЦК КПСС часто приезжал в цирк на Вернадского, однако зрители не замечали высокого гостя, потому что в ложу он поднимался на собственном лифте напрямую из гаража.

Как сообщает телеканал «360», экскурсии будут платными, в каждой группе должно быть не более 15 человек. Проводить их планируют каждую среду.

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