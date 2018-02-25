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В Цирке Запашного рассказали о состоянии упавшего с высоты акробата

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Фото: Depositphotos.com
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Состояние акробата Антона Мартынова, сорвавшегося с высоты во время выступления в Элисте, остается без изменений. Об этом в воскресенье, 25 февраля, передает пресс-служба Цирка Мстислава Запашного.

«...Пока всё без изменений. Антон находится в постоянном наблюдении и под полным контролем врачей. Пока врачи решили не оперировать артиста, а также не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма», — говорится в сообщении в группе цирка в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что ночью приехал нейрохирург из Астрахани, после чего врачи провели консилиум. Медики приняли решение ждать. Администрация цирка намерена при необходимости отправить Антона Мартынова на лечение в Германию. Отмечается, что рядом с акробатом находятся его жена и брат.

Инцидент произошел 24 февраля во время выступления цирка в элистинском спорткомплексе «Ойрат-арена». Воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты примерно 5–6 м и получил серьезные травмы головы, а также различные переломы.

По предварительным данным, причиной падения акробата во время выступления мог стать ремень, вышедший из карабина.

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