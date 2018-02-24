Стала известна предварительная причина падения акробата в Элисте

Причиной падения воздушного акробата во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте мог стать ремень, вышедший из карабина. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил заместитель директора по организации гастролей Парвиз Гаджиев.

«По предварительным данным, это не трос оборвался, а вышел ремень из карабина. Это видно даже на видео. Артисты выступали без страховки. Сейчас ведутся следственные действия»,— приводит ТАСС слова Гаджиева.

ЧП произошло в субботу, 24 февраля, во время выступления цирка в элистинском спорткомплексе «Ойрат-арена». Воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты примерно 5–6 м и получил серьезные травмы головы. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию. Сообщается, что из Астрахани в столицу Калмыкии выехал опытный нейрохирург.