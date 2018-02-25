Акробат цирка Запашного помещен в искусственную кому

Воздушный акробат Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов находится в искусственной коме после падения на выступлении в Элисте. Об этом сообщил замруководителя организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

«Пока он находится в состоянии искусственной комы, его состояние стабильное», — приводит его слова «РИА Новости».

Инцидент произошел 24 февраля в элистинском спорткомплексе «Ойрат-арена». Акробат сорвался с высоты 5–6 м. При падении он получил серьезную травму головы и различные переломы. Артиста доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее портал iz.ru писал, что акробат Антон Мартынов мог сорваться из-за того, что плохо закрепил карабин и ремень вышел из него.