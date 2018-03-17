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Лавров осудил нелегитимное присутствие войск западных стран в Сирии

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил присутствие войск западных стран в Сирийской Арабской Республике.

По его словам, «на земле» в САР находится спецназ США, Великобритании и Франции.

«Так что это уже не столько «прокси-война», сколько прямое вовлечение в войну», — заявил глава российского МИДа в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.

Лавров отметил, что с точки зрения международного права и Устава Организации Объединенных Наций присутствие американской коалиции в Сирии является нелегитимным.

Несмотря на это, Россия координирует действия с представителями США «хотя бы в том, что касается недопущения непреднамеренных столкновений». По словам министра, военные двух стран находятся в постоянном контакте.

«Помимо этого у нас налажен достаточно регулярный диалог на уровне руководителей генеральных штабов, офицеров связи и тех, кто реально осуществляет руководство операцией «на земле», — приводит слова Лаврова сайт МИД РФ.

Военная операция России в Сирии началась осенью 2015 года после того, как президент этой страны Башар Асад попросил у Москвы помощи в борьбе с террористами. При этом Вашингтон не получал разрешение от Дамаска на присутствие военных США в САР.

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