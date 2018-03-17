МО РФ: тысячи тел остаются под завалами в Ракке после бомбежек во главе с США

Тысячи тел мирных жителей и боевиков, погибших во время бомбардировок возглавляемой США коалиции, остаются под завалами в сирийском городе Ракка, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что в районе регистрируются вспышки инфекций, которые могут вылиться в эпидемию. Относительно безопасными остаются несколько центральных кварталов Ракки. Остальная часть города представляет угрозу для проживания и нахождения людей.

По данным Минобороны, так называемые органы власти из «Демократической федерации Северной Сирии», формируемые представителями армии США на территории Ракки, заставляют местных жителей насильно оставаться в разбомбленных американской коалицией районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы.

В результате взрывов боеприпасов и самодельных взрывных устройств погибли свыше 500 жителей Ракки. Многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства представляют большую опасность для мирного населения.

Подчеркивается, что коалиция США препятствует прибытию в Ракку любых представителей гуманитарных организаций и миссии ООН. Вместе с Великобританией США игнорируют резолюцию СБ ООН по Сирии, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы для определения объемов экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению. Аналогичная тяжелая ситуация, отметили в министерстве, сохраняется в лагере беженцев Эр-Рукбан в оккупированном США районе Эт-Танф.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Проект резолюции 2401 был выдвинут Кувейтом и Швецией.