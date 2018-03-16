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РФ сократила вложения в гособлигации США в январе 2018 года до $96,9 млрд

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bao Dandan
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Россия в январе 2018 года до $96,9 млрд сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг американским министерством финансов.

Для сравнения, в декабре прошлого года эта сумма составляла $102,2 млрд. По состоянию на январь 2017 года Россия хранила в ценных бумагах Соединенных Штатов $86,2 млрд. В мая прошлого года было сделано больше всего вложений за весь прошлый год — $108,7 млрд.

Россия, таким образом, опустилась с 15 на 16 место среди стран по инвестициям в облигации американского правительства, где первое место занимает Китай, по состоянию на январь хранящий в этих активах $1,168 трлн, второе — Япония ($1,065 трлн), а третье — Ирландия ($327,5 млрд), пишет сайт kp.ru.

Иностранные государства в январе текущего года владели ценными бумагами США на общую сумму в $6,260 трлн, а в январе прошлого года эта цифра составляла $5,949 трлн.

Американскими государственными облигациями владеют иностранные физические и юридические лица, а также фонды, компании и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству страны осуществлять государственные расходы в условиях большого дефицита бюджета. Казначейские обязательства США считаются на мировом финансовом рынке не самыми прибыльными, но наиболее надежными ценными бумагами из тех, которые продаются.

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