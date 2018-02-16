В прошлом году РФ увеличила вложения в гособлигации США на 19%

В течение прошлого года Москва увеличила вложения в государственные облигации США на 18,7%. На конец декабря в собственности РФ находилось ценных бумаг на сумму $102,2 млрд.

Россия занимает 15-е место в мире по объемам вложений в североамериканские ценные бумаги. Первые в списке — Китай и Япония: доля каждой из стран превышает $1 трлн.

По итогам года Пекин нарастил вложения на 11%, а Япония — на 2,7%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные минфина США.

В ноябре Москва хранила в гособлигациях больше денег — $105,7 млрд, но под конец года снизила свою долю.

Как писал iz.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году страна начнет выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов.