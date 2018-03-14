"Единая Россия" реализует ожидания бизнес-сообщества

"Единая Россия" разрабатывает предложения по сокращению нагрузки, связанной с налоговым администрированием. Давление на бизнес планируется снизить за счет сокращения сроков проверок и предоставляемой документации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР. Принятие закона о реформе контрольно-надзорной деятельности позволит законодательно закрепить переход на риск-ориентированный подход, отметил он. Кроме того, единороссы намерены скорректировать экономический блок программы для реализации задач, поставленных президентом в рамках послания Федеральному собранию, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Председатель "Единой России", премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что государству необходимо выстраивать партнерские отношения с бизнес-сообществом - в частности, продолжить реформу контрольно-надзорной деятельности, а также увязать вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний с результатами их работы.

Правительство следит за снижением избыточной нагрузки на бизнес, постепенно внедряя так называемый риск-ориентированный подход. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР. Несмотря на то, что частота проверок сократилось почти на четверть, их все еще много, и они "по-прежнему остаются головной болью для предпринимателей", отметил премьер.

- Поэтому нужно развивать систему профилактики, а не систему, построенную только на жесткой ответственности, - пояснил он.

Также необходимо структурно оптимизировать контрольно-надзорные органы. Соответствующие предложения сейчас готовит правительство. Речь, в частности, идет о необходимости убрать дублирующие функции и устаревшие обязательные требования.

- Несмотря на то, что эта работа идет в регулярном режиме, их все равно много. Требования должны стать более современными, обоснованными и мотивирующими. На эту тему мы ждем идей и предложений, - обратился премьер к членам "Единой России".

Чтобы обеспечить стабильность налоговой системы - нужен взвешенный подход, однако это не значит, что "вообще ничего не нужно делать", заявил он. Более комфортным должен стать налоговый режим для высокотехнологичных и инновационных компаний.

- А для этого нужен комплекс мер, который бы стимулировал подобную деятельность, - отметил Дмитрий Медведев.

Он также напомнил, что Банк России продолжает "расчищать" банковский сектор от недобросовестных игроков - кредитных организаций, которые занимались либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику, поставив под угрозу интересы клиентов.

В ходе заседания премьер привел и ряд цифр: так, доходы федерального бюджета за 2017 год составили около 15 трлн рублей, большая часть из них - не от продажи нефти и газа.

- Хорошие темпы показали наши ведущие отрасли, такие, как химическое, металлургическое производство, пищевая промышленность, обработка древесины, производство транспортных средств, оборудования, я не говорю даже про успехи сельского хозяйства, которые также хорошо известны, - пояснил он, добавив, что российская экономика в большей степени преодолела последствия кризиса 2014-15 годов. - Как известно, по итогам прошлого года рост ВВП составил приблизительно 1,5%. Зафиксирован рекордно низкий для современной России уровень потребительской инфляции – порядка 2,5%.

Сформулированные главой правительства задачи и предложения должны быть приняты в весеннюю сессию, сообщил по итогам заседания комиссии секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, пояснив, что законодательным оформлением займется ранее созданная в партии совместно с фракцией "ЕР" в Госдуме рабочая группа. Одно из поручений касается законопроекта о специнвестконтракте версии 2.0 (СПИК 2.0), который предоставляет гарантированные бессрочные условия для инвесторов, готовых локализовывать свое производство в России.

- Бизнес принятия этого документа ждет, и эта инициатива была поддержана в ходе промышленных форумов, которые мы проводили в федеральных округах в рамках партпроекта «Локомотивы роста». Наша задача – в ходе весенней сессии этот законопроект принять, – сообщил он.

Член бюро высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, в свою очередь, отметил, что на заседании поддержали идею расширить профилактическую функцию проверок на все виды бизнеса (сейчас это касается только малого бизнеса).

- Речь идет о том, чтобы после первого нарушения действовала норма предупреждения и исправления ситуации, и лишь в случае повторного предупреждения уже применялись административные или иные меры, – пояснил он.

Кроме того, по словам Александра Шохина, премьер поддержал предложение вносить изменения в налоговое законодательство до 1 сентября, то есть до завершения весенней сессии Госдумы.

В случае, если эти налоговые законы принимаются позже, они должны вступать в силу не с 1 января следующего года, а ровно через год, сказал он, добавив, что необходимо ускорить "донастройку налоговой системы".