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Система контроля за движением товаров в ЕАЭС станет единой

Премьер-министр призвал создать общую инфраструктуру для отслеживания разных видов продукции в странах Евразийского союза
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Федеральной налоговой службе РФ необходимо готовиться к внедрению единой системы отслеживания движения товаров не только в России, но и на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным. Сейчас служба работает над созданием инфраструктуры контроля за движением некоторых видов продукции на российском рынке — от производства или импорта до продажи конечному потребителю. Такая система должна стать эффективным инструментом борьбы с контрафактом.

Для обеспечения контроля за товарами в России вводится маркировка отдельных видов продукции — она уже стала обязательной для меховых изделий и некоторых лекарств, в дальнейшем предлагается распространить ее на табачные изделия.

— Нужно готовиться к тому, чтобы внедрять в масштабах страны — и не только страны, а Евразийского союза, как мы договорились, — систему прослеживаемости движения товаров. Потому что в этом случае мы можем понимать, где, когда, в каком месте происходит передача товара из рук в руки, какие налоги должны выплачиваться. К этому идет весь мир. Естественно, Налоговая служба тоже к этому должна готовиться, — заявил Дмитрий Медведев.

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Глава ФНС напомнил, что в России начат пилотный проект по маркировке лекарственных средств.

— Зарегистрировано уже более 2,2 тыс. участников, 266 лекарственных препаратов, и промаркировано в системе 8,9 млн упаковок. Разработано соответствующее бесплатное мобильное приложение, проводится интеграция с контрольно-кассовой техникой, — сообщил глава налоговой службы.

По словам премьера-министра, в стране необходимо создать единую инфраструктуру для контроля за различными видами товаров.

— Нужно в конечном счете двигаться к такой системе, которая будет носить универсальный характер. Она не должна сегментироваться на части: здесь мы таким-то образом отслеживаем движение лекарств, а там движение детских игрушек отслеживаем по другим приложениям, на основе каких-то других стандартов. Всё это должно быть сведено в единую систему, которая будет работать в масштабах страны. Это дело сложное. Оно рассчитано не на один год. Но к этому нужно стремиться, — отметил Дмитрий Медведев.

В 2017 году ФНС обеспечила рекордные за последние пять лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет России. Получено более 17,3 трлн рублей — почти на 20% больше, чем в предшествующем году. Показатели, предусмотренные законом о федеральном бюджете на 2017 год, исполнены на 102,6%. Прирост поступлений обеспечен за счет дополнительных нефтегазовых доходов, средств от уплаты налога на прибыль и НДС.

С прошлого года по решению правительства Федеральная налоговая служба приступила к администрированию страховых взносов. По словам Михаила Мишустина, в 2017 году их собрано на 483 млрд рублей больше, чем в 2016-м.

— То есть передача функций по администрированию социальных платежей в Налоговую службу себя оправдала? — поинтересовался Дмитрий Медведев.

— Да, без сомнения, — заявил глава ФНС.

По итогам года в бюджет Пенсионного фонда поступило 4,5 трлн рублей — на 8,7% больше, чем годом ранее. Также собраны акцизы на 1,5 трлн рублей (рост на 17,6%); имущественные налоги на 1,2 трлн рублей (11,9%), НДФЛ на 3,3 трлн рублей (7,7%).

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