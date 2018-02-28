Федеральная налоговая служба отчиталась о росте налогов на 20%

Федеральная налоговая служба отчиталась о том, что поступления налогов в консолидированный бюджет России в 2017 году увеличились на 20% по сравнению с 2016 годом до 17,3 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.

Всего в федеральный бюджет было зачислено 9,2 трлн рублей налогов. Это на 32% больше прошлогоднего показателя и на 228 млрд рублей выше планки, предусмотренной законом о бюджете.

Также сообщается, что около 60% прироста поступлений обеспечили нефтегазовые доходы и составили 1,7 трлн рублей. Налог на прибыль составил 3,3 трлн рублей, на НДС — 3,1 трлн рублей.

Мишустин отметил, что увеличение налоговых поступлений произошло не только за счет роста ВВП, но благодаря улучшению налогового администрирования. Эти показатели свидетельствуют о формировании более прозрачной деловой среды и сокращении теневого сектора.

Также за 2017 год добровольно на учет встали 143 иностранные компании и предоставили налоговые декларации по уплате НДС в рамках исполнения «налога на Google» на 9,4 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».