Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Tomb Raider: Лара Крофт» (16+)

Режиссер: Роар Утхауг. В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Дэниэл Ву, Кристин Скотт Томас

Лара Крофт — дочь искателя приключений, который исчез, когда она была еще ребенком. Теперь ей 21, она бесцельно проживает свою жизнь, а заработка от работы курьером едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Но Лара не верит в то, что отец действительно пропал, и в конце концов сама отправляется на его поиски...

Рейтинг «Известий»: 6

«Жили-были» (12+)

Фото: Reflexion Films

Режиссер: Эдуард Парри. В ролях: Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов

Старинная деревня в русской глубинке. Из жителей — только двое одиноких немолодых мужчин и внезапно овдовевшая женщина. Один из друзей решает, что пора завязывать с одиночеством, и собирается предложить вдове руку и сердце. Но второй мужчина в корне с этим не согласен и тоже претендует на вакантное место. Лучшие друзья объявляют друг другу войну.

Рейтинг «Известий»: 8

«Леди Бёрд» (18+)

Фото: UPI

Режиссер: Грета Гервиг. В ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе, Бини Фелдштейн, Лоис Смит, Стивен Хендерсон, Одейя Раш

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, свое место в мире, пытается быть не похожей на других. Ее волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит ее называть. А главная ее мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк...

Рейтинг «Известий»: 8

«Триумф джаза» (6+)

Фото: Igor Butman Music Group

Один из главных российских джазовых фестивалей, созданный Игорем Бутманом, пройдет в Москве в 18-й раз. Хедлайнерами станут Bob James Trio (США), Roy Hargrove Quintet (США), Ken Ota Quartet (Япония), Tony Momrelle (Великобритания) и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Также в фестивале примут участие Amina Figarova Group (CША), Большой джазовый оркестр Петра Востокова, Alexander Dovgopoly Project, биг-бенд Башкирской государственной филармонии.

16–18 марта, Московский международный дом музыки

«Черное море» (18+)

Фото: praktikatheatre.ru

Режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль-притчу, в котором герой отправляется к метафорическому Черному морю. Поиск себя, кризис веры, борьба с соблазнами и страхами, череда сомнений, создание и сокрушение идолов — получится ли у него пройти через это и повзрослеть, сохранив юное сердце?

16 марта, 20:00, театр «Практика»

«Призрак оперы» (12+)

Фото: Андрей Федечко

Мюзикл Эндрю Ллойда-Уэббера покажут в концертном исполнении. Поклонники смогут услышать весь мюзикл вживую на русском языке в исполнении российской труппы и симфонического оркестра, дирижировать которым будет музыкальный руководитель проекта Кристен Блоджетт.

16 марта, 19:30, 17 марта, 14:00, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Психоз» (18+)

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

Режиссер Александр Зельдович поставил красочный спектакль по пьесе британского драматурга Сары Кейн «4.48 Psychosis». Свое произведение автор написала, находясь в психиатрической клинике. Закончив пьесу, Кейн покончила с собой. В спектакле занято 19 актрис разного возраста. Это хор внутренних голосов главной героини.

16–17 марта, 19:00, электротеатр «Станиславский»

Рейтинг «Известий»: 7

«Школа жен» (16+)

Фото: пресс-служба Московского театра п/р Олега Табакова

Режиссер Александр Хухлин инсценировал одноименную пьесу Мольера. В центре постановки — немолодой парижский буржуа Арнольф, который хочет жениться. Но, встревоженный нравами французских барышень и стремящийся избежать участи рогоносца, он задумывает план по воспитанию идеальной жены в своем доме. Взяв из деревни молодую девушку Агнесу, он старательно внушает ей мысль, что жена лишь покорная рабыня и служанка мужа, не имеющая права на собственное мнение. Но, влюбившись в юношу по имени Орас, девушка выходит из-под контроля своего покровителя, несмотря на все ухищрения последнего...

17 марта, 19:00, Московский театр п/р Олега Табакова («Табакерка»)

«Сказки Пушкина» (12+)

Фото: Lucie Jansch

В основе первого российского спектакля Роберта Уилсона — несколько сказок Пушкина, а также фрагменты поэмы «Руслан и Людмила». Для создания световой и сценографической партитуры спектакля мэтр западной режиссуры провел огромное исследование, подробно изучив не только текст, но и иллюстрации к различным изданиям, историю их появления, фольклорные составляющие. Результатом стали сложные визуальные образы, доступные, впрочем, не только театроведам и филологам.

16 марта, 19:00, 17–18 марта, 13:00, 18:00, Театр Наций, Основная сцена

Рейтинг «Известий»: 7

«Юнона и Авось» (16+)

Фото: А. Стернин​

Одна из наиболее известных советских рок-опер — «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского — поставлена Марком Захаровым на сцене «Ленкома» в 1981 году. И по сей день спектакль проходит при аншлагах.

17–18 марта, 19:00, «Ленком»

Рейтинг «Известий»: 9

«Остров сокровищ» (6+)

Фото: Светлана Селезнева

Мальчик Джим Хокинс случайно становится обладателем карты, на которой указан путь к сокровищам. Джиму предстоит раскрыть пиратский заговор, спасти команду от гибели и вместе со своими спутниками стать обладателем легендарных богатств. Перед спектаклем разыгрывается интермедия для детей, поэтому приходить стоит заранее.

17 марта, 12.00, 17.00, Московский Губернский театр

«Гастроли. Музей Людвига — собрание Русского музея» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Шедевры второй половины XX века из коллекции Людвига, принадлежащей Русскому музею, приехали в Москву. Экспозиция лаконична — 38 работ, но включает сплошь первые имена мировой арт-сцены: Энди Уорхол, Ансельм Кифер, Пабло Пикассо, Сай Твомбли, Жан-Мишель Баския, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Михаил Рогинский, Эдуард Штейнберг и др.

До 1 мая, Мультимедиа Арт Музей

Рейтинг «Известий»: 8

«Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские восьмидесятые» (16+)

Фото: музей современного искусства «Гараж»

Выставка посвящена 50-й годовщине выхода книги советского философа и искусствоведа Михаила Лифшица «Кризис безобразия». Экспозиция, включающая архивные документы, тексты Лифшица и произведения живописи, приглашает зрителя к дискуссии об искусстве после триумфа модернизма.

До 13 мая, Музей современного искусства «Гараж»

«Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Крупнейшая выставка Владимира Янкилевского, одного из ведущих художников-шестидесятников, была приурочена к 80-летию нонкомформиста. Он принял активное участие в его подготовке, однако до вернисажа, увы, не дожил — в январе Янкилевского не стало. Так юбилейная экспозиция обернулась первой посмертной ретроспективой.

До 29 апреля, Московский музей современного искусства (ММОМА)

Рейтинг «Известий»: 8