«Леди Бёрд» летит во взрослую жизнь

В российский предварительный прокат (а с 15 марта — в широкий) выходит «Леди Бёрд» — ироничный и неожиданно глубокий режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг, история взросления слегка сумасбродной провинциальной девушки, мечтающей уехать из дома в большой и далекий университет. По версии «Золотого глобуса», фильм стал лучшей комедией года, а Сирша Ронан — лучшей комедийной актрисой. Кроме того, «Леди Бёрд» претендует на «Оскар» в пяти номинациях, в том числе — за лучший фильм и лучшую режиссуру. Комедия заработала уже более $50 млн — внушительная сумма для скромного независимого кино.

Кристин (Сирша Ронан) начинает новую жизнь и по этому поводу дает себе новое имя — Леди Птица. Окружающие, в том числе мама, конечно, морщатся, но сумасбродство терпят и нехотя подыгрывают. Леди Птице остался последний год в родной католической школе. А дальше — прочь из Сакраменто куда-нибудь на восточное побережье, желательно в Нью-Йорк. Денег на дорогой университет в семье нет, да и будь мамина воля, Кристин жила бы всё время под ее боком. К счастью, есть тихий папа, который всегда на стороне дочери и тайно помогает оформлять документы на стипендию. Но отъезд — это не единственная проблема Кристин. Перед выпуском ей, как минимум, нужно подтянуть оценки, а также повзрослеть...

Режиссерские дебюты даже очень хороших актеров, как правило, отличает эмоциональный надрыв при слабейшей драматургии. Грета Гервиг («Милая Фрэнсис»), актриса и сценарист фильмов Ноя Баумбаха, на удивление легко прошла между Сциллой и Харибдой и написала отличный сценарий, где играет на оттенках и полутонах, а сгущенными красками и банальностями не злоупотребляет.

Избежала она и третьей частой ошибки режиссерствующих актеров, а именно, не стала снимать себя в главной роли. Как известно, фильмы режиссера Тома Хэнкса не спасало даже присутствие в кадре самого Тома Хэнкса. Хотя Грета Гервиг открещивается от прямых биографических параллелей, главная героиня точно списана с нее самой , и играет ее Сирша Ронан («Ханна»). Получилось, очевидно, не сильно хуже оригинала. Актерская номинация на «Оскар» тому подтверждение.

Кристин, то есть, простите, Леди Птица, обернута в клубок из комплексов. Ее тяготит бедность семьи и дежурные упреки матери, с которой она еще пару лет назад жила одной жизнью, а теперь ежедневно воюет за собственное пространство. Кристин живет в ожидании первой любви и новых смыслов, но, судя по массе комических ситуаций, движется на какой-то иной скорости и в ином направлении, чем сверстники.

Сохраняя детскую свежесть и точность в деталях, «Леди Бёрд» — кино на удивление зрелое, где, в общем, нет опереточных злодеев, а историю двигает вперед несовпадение характеров и жизненных устремлений. Многие персонажи явно позаимствованы из памяти, поэтому тем более похвальна этическая дистанция автора, который достаточно ироничен и строг к себе, чтобы не судить строго никого другого.