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Сборы фильма «Лёд» превысили миллиард рублей

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Фото: WDSSPR
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Романтический фильм Олега Трофимова «Лёд» собрал в прокате за 12 дней более 1 млрд рублей. Это является пятым результатом среди российских картин.

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Сборы второго уикенда составили более 390 млн рублей, что всего на 17% меньше, чем касса первого уикенда. Картина Олега Трофимова также попала в топ-10 лучших вторых уикендов за всю историю российского проката.

В целом фильм занимает 9-е место по сборам среди отечественных картин, выходивших в широкий прокат в России и СНГ. В общей сложности фильм посмотрели более 4 млн человек.

«Национальная Медиа Группа выступила в роли со-продюсера фильма «Лёд». Мы довольны результатом и продолжим наращивать свое присутствие в производстве и дистрибуции российского кино совместно с нашими партнерами Art Pictures Studio и «Водород», — подчеркнул генеральной директор НМГ Ольга Паскина.

Фильм Олега Трофимова рассказывает о непростой судьбе фигуристки. Девушка после серьезной травмы смогла вернуться в большой спорт. Это не просто сюжет — это история жизни.

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